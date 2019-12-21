مصر | بلاغ ضد أيمن نور: باع وطنه من أجل أموال المخابرات التركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ ضد أيمن نور: باع وطنه من أجل أموال المخابرات التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 49668 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب أيمن نور بالتخابر لصالح المخابرات التركية وتلقي تمويلات مالية منها بغرض الإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري.

ونص محمود في بلاغه، على أن الهارب أيمن نور العميل المتآمر ضد بلده يعتبر أداة في أيدي المخابرات التركية ورئيسها أردوغان وأنه يتلقى تعليمات وأوامر للإضرار بمصر ومؤسساتها وأنه يرتكب جرائم يومية في حق مصر من تجنيد لأشخاص وتكوين مجموعات مناهضة للدولة ويسند إليهم أعمالا لإثارة الفتنة والاضطرابات في البلاد، مضيفا أن الهارب أيمن نور من خلال قناة الشرق الإخوانية أصبح بوقًا دعائيًا لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة وتنظيمها الدولي من خلال برامج القناة الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر واستضافتها لقيادات الجماعة الإرهابية وأعضائها والتي تحرض ليلا ونهارا ضد مؤسسات الدولة المصرية وتتعمد نشر أخبار كاذبة عنها وتحرض على ارتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر ونشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري وإثارة الفتنة الداخلية بين المصريين وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين تنفيذا لتعليمات يتلقاها من المخابرات التركية ومن ياسين أقطاي شخصيا نائب رئيس تركيا أردوغان، مشيرا إلى أن العميل الهارب أيمن نور لم يكتف بذلك وإنما يتلقى وينسق مع جميع القيادات الإخوانية الهاربة إلى تركيا للتخطيط والتآمر ضد مصر وقياداتها وتشويه صورة مصر ومؤسساتها في المحافل الدولية ودعمه للعمليات الإرهابية الموجهة ضد مصر.

وتابع المحامي، أن أيمن نور خائن بمعنى الكلمة باع وطنه من أجل حفنة دولارات يتلقاها من المخابرات التركية ورئيسها أردوغان للتحريض ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها والعمل على قلب نظام الحكم، مطالبا في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب أيمن نور، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم أيمن نور على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.