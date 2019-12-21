مصر | ضبط سيدة أثناء بيعها مجوهرات مسروقة بالجمالية

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ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية، بشارع الصاغة، مفادها قيام أحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس، لا يتناسب وقيمتها الحقيقية. ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية، بشارع الصاغة، مفادها قيام أحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس، لا يتناسب وقيمتها الحقيقية. وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكن من ضبطها وتبين أنها خادمة وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (2 سلسلة، دبلة، 2 خاتم، فردة حلق) ومبالغ مالية عبارة عن (550 جنيها مصريا، 500 دينار عراقي) وفيزا كارد.

تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على خادمة، في أثناء محاولتها بيع مشغولات ذهبية، داخل محل بمنطقة الجمالية، بعد سرقتها من شقة ربة منزل، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بإحالتها للنيابة.



وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها بمدينة نصر أول بأسلوب" المغافلة".

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات، واتهمتها بالسرقة وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد.

