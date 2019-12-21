مصر | ضبط عصابة سرقة السيارات في الإسماعيلية

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كشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام 4 أشخاص (مسجل جنائي - سائق "له معلومات جنائية" - عاطل - عامل)، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده عن ضبطهم، وبحوزتهم (13 بطارية - 1 إطار كاوتشوك)، وبمواجهتهم قرروا بارتكاب وقائع سرقة السيارات والاستيلاء على البطاريات وترك السيارات بأماكن مهجورة وبيع المسروقات، وأضافوا بأن البطاريات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات 13 حادث سرقة بدائرة القسم وقسمي شرطة أول - ثالث الإسماعيلية، ومركز شرطة الإسماعيلية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

