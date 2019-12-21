مصر | النيابة بـ"جبهة النصرة": لن تستقر الحياة إلا باستئصال الفئة الباغية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة بـ"جبهة النصرة": لن تستقر الحياة إلا باستئصال الفئة الباغية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة بـ"جبهة النصرة" بينهم ضابط سابق ومحام وطبيب والمقيدة برقم 109 لسنة 2019 جنايات أمن دولة عليا.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة حيث بدأت المرافعة بعبارة: "بسم الله الحكم العدل"، وتلاوة الآية الكريمة: "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي"، وأشار ممثل النيابة إلى أنه يثمل وفاء لأمانة الدفاع عن المجتمع، من فكر هدام يُبرر الإرهاب والتخويف والفساد في الأرض، الذي نهى الله عنه عباده وعده من أعظم الذنوب.

وتواصلت المرافعة مؤكدة أن الجماعة محل القضية احتكروا الإسلام لأنفسهم لخدمة أغراضهم بادعاء خدمة شرع الله، وقالت: "تُحاكمون جماعة وأعضاء ضلوا الطريق، لن تستقر الحياة إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من المجتمع الذي ذاق داء الإرهاب"، وتابعت: "المجتمعن يستصرخ أن انزعوا من حُسبوا أبنائي من حاملي الداء"، وخاطبت المرافعة المحكمة وقالت: "بأحكامكم دواء، تًصان الأموال به وتُعصم الأرواح".

وانتقلت المرافعة لشرح مُلابسات الدعوى، وقالت: "ضل المتهم الأول سعيه وانحرف سلوكه، فاقتنع بأفكار تنظيم القاعدة الإرهابي من قتل وتفجير وعدوان واستباحة لدم الإنسان، بدعوى كاذبة أنها جهاد".

ولفتت المرافعة إلى أن المُتهم الأول أبدى استعداده للعمل الإرهابي، وقالت عنها: "كلفوني بما تُريدون فأنا بإشارتكم مرهون، فأشاروا له بتكوين خلايا عنقودية، تعتنق أفكار تكفيرية وتؤدي الأعمال الانتحارية، وعناصر تتدرب عسكريًا واستخدام الأسلحة نارية، تبررها مفاهيم تكفيرية ألصقوها بالشريعة الإسلامية".

وانتقلت النيابة إلى التأكيد على أن المُتهم الأول أساس الجماعة محل القضية، وانضم لها المتهمين من حملوا داء الإرهاب، المقتنعين بالفكر التفكيري، ولفتت إلى إطلاعهم على إصدارات مرئية حتى اشتهوا الدماء، وذكرت النيابة أن عدد من المتهمين سافر إلى سوريا للتدريب على حمل السلاح والقتل بعشوائية.

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وقالت المرافعة إن المتهم الثاني أمد بالأموال بادعاء إنفاقها على أعمال خيرية، ولفتت إلى تمكن المتهمين الثالث والرابع من السفر لسوريا عبر التسلل من مدينة غازي عنتاب التركية، ولفتت لالتحاق المتهمين بجبهة النصرة بسوريا، لتُعلق المُرافعة بالقول:"تعددت المُسميات والإرهاب واحد".

وأكدت المرافعة أن المُتهمين أمضوا أربعة شهور مُنخرطين في صفوف التنظيم، وتلقوا تدريبات لياقة بدنية، وحرب تكتيكية، وتصنيع العبوات التفجرية، وشاركوا في عمليات عدائية، وتابع المرافعة بالقول: "عندها باب الكل على أهبة الاستعداد، أفكار تكفيرية وجاهزية عسكرية"، لتؤكد النيابة في مرافعتها إحباط تلك المُخططات بالقول:"وقف رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه لهم بالمرصاد وأوقفوا تلك المخططات وأتوا بهم لحضراتكم لنقتص منهم.

وتواصلت المرافعة وقالت: "عن أي دين يتحدثون؟، هذا إسلامنا هذا ديننا، الإسلام منهم بريء، فإسلام دين لو كنت فظًا غليظ القلب لأنفضوا من حولك"، وتابعت: "جماعة الجهل والضلال، شجرة خبيثة اقتلعوا جذوريها"، مطُالبة بتوقيع حكم رادع لمن تُسول له نفسه أن يسير على درب هؤلاء، وأن يحفظ الوطن من شرور هؤلاء،

وطلبت النيابة من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لتكون عبرة لمن تجرأ على مُقدرات الوطن، والعبث بالأمن والأمان، واختتمت بقول الفاروق عُمر بن الخطاب:"اللهم لا تأخذني على غرة أو تجعلني من الغافلين".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

