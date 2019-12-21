مصر | بالمستندات.. النتيجة النهائية لانتخابات مجلس إدارة نادي القضاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. النتيجة النهائية لانتخابات مجلس إدارة نادي القضاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل المستشار محمد عبد المحسن النائب بالنقض المرشح لعضوية مقعد رئيس النادي على عدد أصوات 2627 وهي أعلى نسبة أصوات.



كما حصل المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة المستشار رضا السيد على أعلى نسبة تصويت بمقاعد المستشارين بعدد 2764 صوتا، وذلك بالانتخابات التي أجرت أمس ببهو دار القضاء العالي.



وأشرفت على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، لجنة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة.

وتنافس في انتخابات نادي القضاة 73 مرشحًا، بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.