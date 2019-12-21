شكرا لقرائتكم خبر عن خلال تفقده «سكك حديد المنيا».. وزير النقل يوجه بزيادة الكراسي الخاصة بكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، محطة سكك حديد مدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب.

وجه الوزير بإجراء أعمال صيانة بأرضية كوبري المشاة الذي يربط بين أرصفة المحطة، وإظهار اللافتات الإرشادية، وصيانة أجهزة الحماية المدنية، حيث شدد على إجراء الصيانة الدورية اللازمة لطفايات الحريق وأجهزة الإنذار.

عقب ذلك، تفقد وزير النقل، صالة حجز التذاكر، ووجه بضرورة المرونة في التعامل مع المواطنين وتسهيل عملية حجز التذاكر بجميع القطارات لتسهيل السفر عبر القطارات، والقضاء نهائيا على ظاهرة بيع تذاكر الحجز بالسوق السوداء، مشددا على اتباع كافة أساليب السلامة المهنية والتشغيل بالمحطات.

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والتقى بعدد من الركاب المتواجدين بالمحطة واستمع لبعض المقترحات والمشكلات ووجه بالعمل على حلها، وأعطى تعليمات بالتنسيق الدائم مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين سلامة الركاب وبالتواجد الدائم للكمسارية على أبواب المحطات لضمان حصول الراكب على التذاكر وضرورة زيادة عدد الكراسي الخاصة بكبار السن.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير، والمحافظ، عصر السبت، محور سمالوط بشمال المنيا، وهو مكون من 32 كوبري، الأساسي أعلي نهر النيل وكوبري أعلي السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى 16 نفق على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وكذلك 2 بربخ على المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم.

ويعد المحور أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة، حيث سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة- أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 26 كم وعرض 21 متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.450 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.

وأكد المحافظ أن محور سمالوط هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المزيد من المستثمرين، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.