شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يطلق مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» من بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»، وذلك من خلال برنامجين متتاليين كل واحد يستمر لمدة 3 أيام، تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية، من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

وقال «سعفان» إن «الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال في أقل وقت»، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك، على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية، وأشار إلى أنه تم توزيع 556 شهادة «أمان» على العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن توزيع 56 عقد عمل لمتحدي الإعاقة.

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ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير القوي العاملة والتي تتواكب مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وأكد أن العامل المصري أثبت عظمته وقدرته على تحدي الصعاب بعد أن نجح عمال مصر الشرفاء والشركات الوطنية في إبهار العالم كله بعد نجاحهم في حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد وقناة شرق بورسعيد الجانبية في أقل من شهور، والآن يقوم بملحمة وطنية كبري هي مشروعات تنمية شرق بورسعيد والتي تعد بوابة التتمية لمصر.

وتم الانتهاء من إنشاء أكثر من خمسة كيلو أرصفة بحرية وتم بدء العمل بها وتصدير اول شاحنة من خلالها بالإضافة إلى مجموعة الانفاق التي تربط سيناء بالوادي وكذلك اكبر مزرعتين سمكية تقيمها القوات المسلحة وهيئة قناة السويس بالإضافة إلى المنطقة الصناعية التي تقام على مساحة ٤٠ مليون م٢ فنحن الدولة الوحيدة التي تبني وتعمر وتقيم المشروعات القومية وكذلك تحارب الإرهاب في وقت واحد.

وقال محافظ بورسعيد إن ملحمة قناة السويس الجديدة كانت الانطلاقة القوية لبقية المشروعات القومية الكبرى القائمة حاليًا على أرض مصر، والتى تشرفت بورسعيد بوجود جزء من هذه المشروعات على أرضها، وتمنى التوفيق والسداد لجميع العاملين الأوفياء على أرض المحافظة، مشيرًا للغد الأفضل الذي ينتظر الوطن بسواعد أبنائه تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.