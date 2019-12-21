شكرا لقرائتكم خبر عن «سبع»: إنشاء برنامج إلكتروني للتعليم بـ«طب طنطا» وتدريب الأطباء بمستشفيات الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، وضع استراتيجية لتطوير التعليم الطبي بكلية الطب، وتدريب الأطباء بالمستشفيات الجامعية، موضحًا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، بهدف التعرف على الطرق الحديثة وتطوير الأداء، حيث تم تنظيم دورات دولية معتمدة من الهيئة لـ850 عضو هيئة تدريس بالجامعة، تضمنت محاضرات تفاعلية، وحلقات نقاش.

وأشار رئيس الجامعة، إلى إنشاء برنامج إلكتروني للتعليم بكلية الطب (LMS)، والذي يتيح للطلاب حساب ورقم سري وبريد إلكتروني على الموقع الرسمي للجامعة لتحميل المحاضرات والاختبارات الإلكترونية، وكذلك عمل استبيانات، والتواصل الفعال مع أعضاء هيئة التدريس من خلال هذا البرنامج.