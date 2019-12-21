شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: الانتهاء من تركيب محطة رصد مستويات الضوضاء بدمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من تركيب محطة لرصد مستويات الضوضاء بمقر مركز إعداد القادة التربويين بمدينة دمنهور، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتطوير الشبكة القومية لرصد الضوضاء وتقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وتأتي إقامة هذه المحطة في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تهدف تلك الشبكة القومية إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها، علاوة على قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.