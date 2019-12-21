شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة البحيرة» يزور مصابي حادث انهيار سقف مضيفة مسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، مستشفى الرحمانية المركزي، للاطمئنان على حالة مصابي حادث انهيار سقف مضيفة مسجد عزبة رستم التابعة لمركز الرحمانية التي وقعت الجمعة أثناء أعمال الإنشاءات فيها، والتى أسفر سقوطها عن وفاة شخصين وإصابة آخرين.

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ووجه «الجزار» خلال زيارته للمستشفي بتقديم كل الدعم لمصابى الحادث، وتم التواصل مع كافة الجهات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفين

كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا من العميد احمد البنا، مأمور مركز شرطة الرحمانية، بانهيار سقف مضيفه مسجد أثناء الإنشاء بعزبة رستم للتابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتمكنت قوات الدفاع المدنى من انتشال جثة فؤاد عبده القلفاط، 30 سنة، ومحمود صبحى الصعيدى، ٥٠ سنة، وكلاهما يقيم الرحمانية، كما تبين إصابة مصطفى ابراهيم عبده، ٤٠ سنة، ومجدى أحمد نجا، ٤٥ سنة، وكلاهما يقيم ججمون بمحافظة كفر الشيخ، بجروح وكسور متفرقة بالجسم تم نقلهم لمستشفى الرحمانية المركزى للعلاج.