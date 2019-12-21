شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشهد مع وزير الشباب والرياضة افتتاح ملاعب رياضية وعقد لقاء بالشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السبت، بعدد من أعضاء مجلس النواب بدائرة المحافظة بالديوان العام، وذلك على هامش افتتاح ملاعب رياضية وعقد لقاء بالشباب، بحضور الأستاذ محمد إبراهيم موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد، السكرتير العام ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه بالشباب بقاعة المؤتمرات بالإستاد الرياضي بشبين الكوم، أن الوزارة أقامت خلال الفترة السابقة ٣ آلاف و٢٩٩ ملعبا بمختلف المحافظات بقيمة مالية تتعدى الـ٢ مليار جنيه، مضيفًا أن نصيب المنوفية من الملاعب ١٧٧ ملعبا.

وأشاد النواب باهتمام الدولة بالشباب والعمل على صقل مهاراتهم وتوظيفهم في مناصب قيادية مما يعد خطوة على طريق التنمية في، وأكدوا على الدور الرائد لوزير الشباب والرياضة وجهده في تطوير مراكز الشباب بالقرى والنجوع بالمحافظة وتوفير الدعم اللازم لتكثيف الأنشطة الرياضية المختلفة.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية بأنه تم عمل حصر كامل لإحتياجات مراكز الشباب على مستوى المحافظة لدراستها وتوفيرها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وكذا توفير الدعم الكامل للنهوض بالأنشطة الرياضية والإرتقاء بالقطاع الرياضى والعمل على إحتضان المواهب الرياضية والتي من شأنها رفع اسم المحافظة عاليا في المحافل المحلية والدولية، مشيراً بأنه تم وضع تصور لتطوير مدخل شبين الكوم بما يليق بعاصمة المحافظة وكذا تطوير الميادين العامة على مستوى المحافظة .وفى الختام أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لوزير الشباب والرياضة تقديراً لجهوده في دعم مراكز الشباب والنهوض بالمجال الرياضى.