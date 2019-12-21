شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت السياحية» تطالب بمنح أعضائها في جنوب سيناء مُهلة سنة لتوفيق أوضاعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، مذكرة لعرضها على الدكتورة راينا المشاط، وزير السياحة، تطالب فيها بمنح المنشآت السياحية بمحافظة جنوب سيناء، مهلة لمدة عام، لتوفيق أوضاعها بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

ودعت الغرفة في المذكرة إلى ضرورة منح المنشآت السياحية لهذه المهلة، لإيجاد بدائل للأدوات البلاستيكية المستخدمة في الغذاء، خاصة الشنط البلاستيكية، مؤكدة على أن هذه المنشآت تبرم تعاقداتها مع الموردين للشنط والأدوات البلاستيكية سنويًا وليست يومية أو شهرية.

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وأشارت الغرفة إلى أنها قد تلقت استغاثات من أعضائها بمحافظة جنوب سيناء يطلبون منحهم مهلة حتى يمكنهم من التخلص من الحقائب البلاستيكية من خلال المخزون لديهم، والعمل على إيجاد بدائل لها من خلال موردين متخصصين في توريد هذه البدائل، بدلاً من تعرضهم لخسائر نتيجة قيمة ما يتم إعدامه من شنط بلاستيكية بمخازنها.

وأوضحت الغرفة في المذكرة أنه لا يمكن تطبيق قرار بمنع تداول الشنط البلاستيكية والأدوات البلاستيكية الأخرى مثل الشاليمو، وغطاء المشروبات المثلجة والساخنة، فجأة دون منح المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها مثلما حدث في محافظة البحر الأحمر وتطبيق قرار منع تداول الشنط البلاستيكية في منطقة الغردقة فقط، مع العلم بأن عدد المنشآت العاملة في منطقة جنوب سيناء الأعضاء بالغرفة يفوق أعداد المنشآت بالبحر الأحمر، ورغم ذلك استجابت ونجحت في إيجاد بدائل لهذه الأدوات في تقديمها لمنتجاتها لروادها وزبائنها لها خلال هذه المهلة.

وجددت الغرفة تأكيدها على أن السياحة أولى القطاعات المستفيدة من عدم تلوث البيئة والحفاظ عليها من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.