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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد «سكة حديد المنيا».. ويوجه بمراجعة تاريخ صلاحية طفايات الحريق (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولته التفقدية، السبت، حيث تفقد محطة المنيا للسكك الحديدية، وكان في استقباله اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
وتابع الوزير مستوى الخدمة المقدمة وتفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر، ووجه خلال الجولة بمراجعة تاريخ صلاحية كافة طفايات الحريق بالمحطة، وتغيير عدد من اللوحات الإرشادية لتكون بشكل فني وجمالي أفضل مع الاهتمام بأعمال البنية التحتية بها، مؤكدًا أن الجميع يجب أن يتسابق على خدمة الراكب وتقديم كافة التسهيلات له.
وفي لقائه مع عدد من الركاب، أكد الوزير على أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، لتصبح هيئة السكك الحديدية في مصاف الهيئات المتميزة والناجحة التي تقدم خدمة مميزة تليق بعراقتها كواحدة من أقدم هيئات السكك الحديدية في العالم.
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