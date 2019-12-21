شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يُسلم مدرسة تعليم أساسي لـ«الأبنية التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تسليم مدرسة للتعليم الأساسي سعة ٣٣، فصلا بمنطقة ٦٤٥ عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة، لهيئة الأبنية التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، تمهيداً لتشغيلها لخدمة قاطني المدينة.

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وأضاف «فتحي» أن ذلك يأتي ضمن خُطة توفير جميع الخدمات للمواطنين بالمنطقة، مشيراً إلى أنه جارٍ الانتهاء من جميع الخدمات المتبقية بالمنطقة تباعاً، وبالتزامن مع تسليم الوحدات للمواطنين بهذه المنطقة.

على صعيد آخر، أشار المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه تم توفير عدد ٣ أتوبيسات نقل جماعي لخدمة سكان مناطق (٨٠٠ فدان للإسكان الاجتماعي- منطقة ابني بيتك ٦- إسكان دجلة) بالمدينة، وذلك من حساب مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأضاف «يوسف» أنه سيتم التشغيل التجريبي للأتوبيسات لمعرفة المسارات المناسبة للسكان، ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة، موضحاً أن ذلك يأتي دعماً لمنظومة المواصلات القائمة بالمدينة، ولتوفير مواصلات آمنة ومنخفضة التكلُفة.