شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد محوري ديروط وسمالوط على النيل بتكلفة 3.2 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، السبت، إلى محافظة المنيا، لتفقد محور ديروط بأسيوط على النيل بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ومحور سمالوط على النيل شمال المنيا بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ضمن 7 محاور على النيل هي: محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط، وديروط، وعدلي منصور، ودراو، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في استقبال وزير النقل الذي وصل عبر القطار إلى محطة سكك حديد المنيا، حيث قام بتفقد الرصف ومدي نظافتها، ثم شبابيك التذكار والخدمة المقدمة للركاب، ومدى نظافة المحطة من الخارج، وحذر وزير النقل من تداول تذكار القطارات بالسوق السوداء. مطالبا بحسن التعامل مع المواطنين وتوفير الراحة لهم.