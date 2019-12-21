شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مسابقة ملكة جمال القارات بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت مسابقة ملكة جمال القارات، مساء الجمعة، فعالياتها التي استمرت على مدار أسبوعين، بأحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، باختيار ملكة جمال الكون ووصيفتيها، من بين 84 متسابقة من جميع أنحاء العالم، وفازت بلقب ملكة جمال القارات دولة المجر.

ونظمت المسابقة بهدف الترويج والدعاية للسياحة المصرية، خاصة مدينة شرم الشيخ التي استضافت المسابقة بعد عودة السياحة إليها من كل الدول.

وقامت المتسابقات بالترويج لشرم الشيخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الفيديوهات والرحلات، والتي تعتبر من أهم وسائل الدعاية والتنشيط للسياحة المصرية، والتأكيد على الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر وشرم الشيخ، بالإضافة لحجم التغطية الإعلامية للمسابقة بمختلف دول العالم، على مدار الأيام الماضية، ساهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر في العالم كله، وأعربت ملكات جمال القارات عن سعادتهن بوجودهن في مصر وشرم الشيخ خاصة.

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وقالت ملكة جمال مصر إن عدد الجنسيات التي تعرفت عليها خلال المسابقة، ساعدها على فهم المزيد عن التنوع الهائل للثقافات، الذي أدى بدوره إلى إثرائها.

وقالت ملكة جمال إنجلترا إن هذه هي المرة الثانية التي تزور فيها مصر، ودعت الشعب الإنجليزي لزيارة مصر، لاكتشاف جمال مصر الذي لا مثيل له في العالم.

وأعربت ملكة جمال الفلبين عن سعادتها بمستوى الضيافة وإدارة الفعاليات المتميزة، مؤكدة أنها سعيدة جدًا بحفل عيد الميلاد المفاجئ، الذي أقيم لها، حيث احتفلت مع 84 متسابقة بعيد ميلادها، في ليلة مبهرة، ستظل تتذكرها طول عمرها.

وعبرت ملكة جمال كينيا عن سعادتها، بالتنظيم والأنشطة الخاصة، التي جرى إعدادها للمرشحات، والتي أبقتهن مشغولات طوال الوقت.

حضر حفل الختام نيابة عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، واللواء عبدالفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، وعدد من رجال الأعمال، بالإضافة لأعداد كبيرة من السياح بشرم الشيخ.