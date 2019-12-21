شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يتفقد تجهيزات متحف الغردقة.. وهذا سبب استيائه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السبت، التجهيزات النهائية لمتحف الغردقة لتحديد موعد افتتاحه ومتابعة التعديلات التي أبداها الوزير في زيارته السابقة والخاصة بالعرض المتحفي بالمتحف وما تم إنجازه بالمتحف وصالات العرض المتحفي.

وأبدى الوزير، فور وصوله، استياءه من عدم الانتهاء من الملاحظات والأعمال الإنشائية بالحديقة المتحفية.

وزير الآثار يتفقد متحف الغردقة