شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب من المنوفية: مليار و167 ألف جنيه لدعم الأندية خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن تكلفة الدعم المقدمة للأندية مليار و١٦٧ ألف جنيه هذا العام، مضيفا أن الوزارة قدمت العديد من برامج للشباب وكان نصيب محافظة المنوفية منهم ٩٨ برنامجا شارك فيه ٧٢٠ شابا من أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، السبت، باستاد شبين الكوم، خلال زيارته لمحافظة المنوفية، لافتتاح عدة مشروعات رياضية بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بـ5 ملايين و228 ألف جنيه، حيث سيفتتح صالة ألعاب رياضية وملعبا سباعيا بنادى مليج الرياضى ومبنى إداريا بمركز شباب كفر شنوان بمدينة شبين الكوم، وملعبا خماسيا بمركز شباب سنتريس و3 ملاعب سباعية بمراكز شباب طليا والبرانية والكوادى بأشمون.

زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة المنوفية

وأكد محافظ المنوفية حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تطوير المنشآت الشبابية لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدى الشباب، مشيراً إلى توفير كافة أوجه الدعم للرياضيين من أبناء المحافظة لبناء جيل قادر على تحقيق التنمية ورفع اسم المحافظة في المجال الرياضي.