ضبط صاحب محل يتاجر في الهواتف مجهولة المصدر بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صاحب محل، لقيامه بالاتجار بالهواتف المحمولة مجهولة المصدر بالمخالفة لأحكام القانون، بمنطقة عابدين.

تمكن الرواد علاء أبو المجد، ومحمود كامل، وأحمد جابر، وأحمد رائد، وبيشوي عماد، ضباط مباحث قسم شرطة عابدين، من ضبط "تامر. ق" صاحب محل بالهضبة الوسطى دائرة قسم شرطة المقطم لقيامه بالاتجار بالهواتف المحمولة مجهولة المصدر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003م بشأن تنظيم الاتصالات، وعثر داخل المحل على المضبوطات التالية عدد 200 هاتف محمول صيني ماركات انفينكس، وايتل، سميتل، و600 شاحن صيني، و175 بطارية هاتف محمول، و100 علبة هاتف محمول صيني ماركات انفينكس، وايتل ، وسميتل، 1000 استيكر سريال مطبوع "مقلدين"، و500 استيكر شهادة ضمان "مقلدين"، جميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، اعترف بحيازته للمضبوطات لإعادة تغليفها داخل العلب المضبوطة، ووضع السريال وشهادة الضمان المقلدين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم، واحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد محمد البتانوني، مأمور قسم عابدين، إلى النيابة العامة.