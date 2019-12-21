مصدر أمني يكشف حقيقة تصادم أتوبيس مدرسة بمنطقة المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والمواقع الإخبارية يوم الخميس الماضي، تحت عنوان "عاجل: تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدرسة في المقطم وإصابة طلاب"، والمتضمن إصابة 6 طلاب نتيجة ارتطامهم ببعضهم داخل الأتوبيس بسبب سير قائده بسرعة زائدة بمنطقة مساكن الـ70 فدان بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وقال المصدر، إنه بالفحص تبين عدم وجود أي بلاغات بشأن الواقعة، وتبين وجود بلاغ بتاريخ 31 / 11 / 2019 بوقوع مصادمة ومصابين بذات المنطقة، وتبين بأنه اصطدام لسيارتين ببعضهما بسبب تخطى إحدى السيارتين للجزيرة الوسطى بمنطقة مساكن الـ70 فدان بدائرة القسم لاختلال عجلة القيادة، ونتج عن ذلك إصابة قائديهما ومستقليهما.

وأضاف المصدر، يتضح مما سبق عدم صحة ما تم تداوله بشأن وقوع حادث لأحد أتوبيسات المدارس، وعدم وجود أي بلاغ متعلق بالواقعة المتداولة.