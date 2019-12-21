بعد 13 واقعة.. سقوط عصابة تخصصت في سرقة بطاريات السيارات بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط 4 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة بطاريات السيارات في الإسماعيلية. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات. تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده عن ضبطهم، وبحوزتهم (13 بطارية، 1 إطار كاوتشوك)، وبمواجهتهم قرروا بارتكاب وقائع سرقة السيارات والاستيلاء على البطاريات وترك السيارات بأماكن مهجورة وبيع المسروقات، وأضافوا بأن البطاريات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات 13 حادث سرقة بدائرة القسم وقسمي شرطة (أول -ثالث الإسماعيلية)، ومركز شرطة الإسماعيلية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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