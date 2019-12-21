سقوط عاطل بحوزته كيلو فودو بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط عاطل بحوزته كيلو فودو بمدينة نصر. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا، مفادة تمكن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "روبين. م"، 22 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من الفودو المخدر، وزنت 1.120 كيلو جرام، و265 جنيه، وهاتف محمول. بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه . جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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