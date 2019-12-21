"بعصا وحبل".. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة أب عذب ابنته حتى الموت بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا في كشف غموض وضبط مرتكب واقعة مقتل طالبة بالمنيا وادعاء سقوطها من علو.

تبلغ لمركز شرطة مطاي بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالبة، مقيمة بدائرة المركز جثة هامدة وادعاء سقوطها من علو، وبالفحص وسؤال نجلي عمومتها (عامل، حاصل على دبلوم، مقيمان بذات العزبة) لم يتهما أحد بالتسبب في إحداث إصابتها التي أودت بحياتها.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا توصلت جهوده إلى قيام والد المجني عليها (مزارع، مقيم بدائرة المركز) بالتعد عليها بالضرب المبرح مما أدى لوفاتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر بوجود خلافات أسرية بينه وبين المجني عليها فأوثق يديها وقدميها بحبل والتعد عليها بالضرب مُحدثاً إصابتها التي أودت بحياتها، وادعى عقب ذلك بسقوطها من علو، على خلاف الحقيقة لإبعاد الشبهة عنه، وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة "عصا، حبل".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.