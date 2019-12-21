القبض على خادمة خلال بيعها مشغولات ذهبية مسروقة بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على خادمة، خلال بيعها مشغولات ذهبية مسروقة ب منطقة الجمالية.

وردت معلومات للمقدم محمد علوي، رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بشارع الصاغة، دائرة القسم مفادها قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهمة.

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انتقل الرائد إسلام فهمي، معاون مباحث القسم وتمكن من ضبطها وتبين أنها تدعى سماح ع، 41 سنة، خادمة وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (2 سلسلة، دبلة، 2 خاتم، فردة حلق)، 550 جنيها مصريا، 500 دينار عراقي، فيزا كارد مجهولي المصدر.

وبمناقشتها أمام العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها آيات ع، 22 سنة، ربة منزل بأسلوب "المغافلة" باستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، واللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، إلى النيابة العامة.