سقوط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أفراد تشكيل عصابي، لسرقة متعلقات المواطنين بمنطقة روض الفرج.

وردت معلومات للمقدم محمد ملش، رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، مفادها قيام شخصين بعرض كاميرا للبيع بأحد المقاهي الكائنة بشارع شبرا، دائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهمين.

انتقل الرواد كريم لاشين وأحمد شكري وإسلام أنور، ضباط مباحث القسم وتمكنت من ضبطهما وتبين أنهما كل من "رامي. م"، 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا آخرهم 19826 لسنة 2009م مدينة نصر أول "سرقة وسائل نقل"، سيد ف، 42 سنة، عاطل والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا آخرهم 5704 لسنة 2004م البدرشين، جيزة "سرقة"، وبحوزته سلاح ناري" فرد خرطوش، حال استقلالهما سيارة " قيادة الثاني ويعمل عليها كسائق وبحوزتهما حقيبة بداخلها كاميرا ماركة كانون "مجهولة المصدر".

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وبمناقشتهما أمام العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، عن مصدر الكاميرا المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها من داخل السيارة رقم ل ط ل 456 ماركة رينو موديل 2013م نبيتي اللون ملك "بسمة. ح"، 33 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة بأسلوب "كسر الزجاج"، وأقر الثاني بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما واعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الأول، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء خالد طلعت، مدير قطاع الشمال، إلى النيابة العامة.