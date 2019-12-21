سقوط شاب بحوزته قطع أثرية مقلدة للنصب على المواطنين بكمين السماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، شاب، وبحوزته كمية كبيرة من القطع الأثرية المقلدة يستخدمها في النصب على المواطنين بمنطقة الساحل.

تمكن النقيب محمد أشرف، ضابط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ والمعين بكمين السماد بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط "محمود. ح"، 29 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، أثناء استقلاله سيارة أجرة " تاكسي"، وبحوزته 2 حقيبة سفر بداخلهما عملات قديمة وأحجار كريمة ولوحات حجرية فرعونية (يشتبه في أثريتها)، 2 كاميرا، 2 عدسة مكبرة، وجهاز " لاب توب " يحوي صور تنقيب عن أثار، و4 هاتف محمول، مبلغ مالي 5500 جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والمقدم محمد وجيه، مفتش المباحث، اقر بشرائه المضبوطات من إحدى البازارات بمنطقة الأقصر، بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بكونها أثرية، وان المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الاجرامي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء محسن الحلفاوي مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، إلى النيابة العامة.