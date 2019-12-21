ضبط المتهمين بالنصب على تاجر في منشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على شخصين، لقيامهما بالنصب والاحتيال على تاجر والاستيلاء منه على مبلغ مالي، بمنطقة منشأة ناصر.

تبلغ للمقدم علي فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، من تاجر مواد غذائية بسابقة تعرفه على شخصين حال تواجده بإحدى المصالح الحكومية لاستخراج أوراق رسمية، ادعى أحدهما بأنه رجل شرطة، وأوهماه بقدرتهما على تسهيل حصوله على قرض من أحد البنوك وإلحاق نجله بالمدرسة الثانوية الجوية مقابل تحصلهما على نسبة مالية واستوليا منه على مبلغ 12,200 جنيه على فترات، وأوراق عبارة عن سجل تجارى وضريبي، صور شهادات ميلاد له ولنجله واتهمهما بالنصب عليه.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتم تحديد مرتكبيها أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى 27 حكم جزئي "تبديد" - مقيمان بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد أحمد الصباغ ورامي شتا ومحمود أبو الدهب ومصطفى عياض، ضباط مباحث القسم، من ضبطهما وبمواجهتهما أمام العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار بقصد النصب عليه والتحصل منه على مبالغ مالية.

تم بإرشادهما ضبط مبلغ 10,500 جنيه من متحصلات الواقعة وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والنقيب محمد فؤاد، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.