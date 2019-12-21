قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 16 طن سلع غذائية فاسدة بمصنعين مخالفين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 16 طن سلع غذائية فاسدة بمصنعين مخالفين بالجيزة قبل طرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، قيام صاحب مصنع لإنتاج "الشيكولاتة" بدون ترخيص، كائن بمنطقة كفر طهرمس بدائرة قسم شرطة الأهرام بتصنيع الشيكولاتة مستخدماً خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها للبيع بالأسواق، وعثر بالمصنع المشار إليه على كميات بلغت (16 طن و 9 كيلو جرام "منتج نهائي ومستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر).

كما تم ضبط 3 أشخاص (صاحب مصنع مشروبات كحولية، عاملان بذات المصنع) لقيامهم بتصنيع الخمور من خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام وتعبئتها داخل زجاجات سابقة الاستخدام وطرحها للبيع بالأسواق، وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على (100 لتر كحول مجهول المصدر، 750 زجاجة فارغة سبق استخدمها 11 ماكينة تغليف وتكييس غطاء الزجاجات، 5 عبوات ألوان صناعية).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.