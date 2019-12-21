محافظ الجيزة يتفقد عددًا من شوارع الهرم.. ويوجه برفع الإشغالات

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- (أ ش أ):

وجّه محافظ الجيزة أحمد راشد، بشن حملات على سوق بطران وشارع زعلول بحي الهرم، لإعادة الانضباط ورفع أوجه الإشغالات من الباعة الجائلين ومفترشي الطريق، مع توقيع الغرامات المشددة على المحلات المتعدية على نهر الطريق.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم السبت، في حي الهرم والعمرانية للوقوف على حالة النظافة والإشغالات والتعديات ومخالفات البناء، وتفقد المحافظ طريق اللبيني بحي الهرم، موجهًا برفع كفاءة النظافة وتوقيع الغرامات على شركة النظافة لعدم الالتزام بمعايير الجمع السكني إضافة إلى توقيع غرامات مشددة على الشركات والمنشآت، التي تشغل الأرصفة بسياراتها ومعداتها، مطالبًا بترميم حالة الشارع ومراجعة الجزيرة الوسطى ورفع كفاءتها.

وتفقد المحافظ شارع المجزر الآلي، موجهًا برفع جميع الإشغالات التي تحتل الجزيرة الوسطى من قبل المقاهي، ورفع كفاءة النظافة والقضاء على محاولة تقسيم أحد الأراضي والتعدي على خط التنظيم، مشددًا على مواجهة المخالفات في مهدها.

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ووجّه راشد بضرورة التنسيق مع مديرية الري لحل مشكلة رشاح أبوعوض، الواقع بامتداد شارع المجزر الآلي، ورفع القمامة والمخلفات منه، حفاظًا على الحالة البيئية بالمكان بالإضافة إلى سرعة رفع القمامة والمخلفات من تقسيم اللبودي.

وكلّف المحافظ رئيس حي الهرم بعمل مقايسة لرصف شارع على فهمي، مع تفعيل دور المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في أعمال الرصف، خاصة مع وجود عدد كبير من المدارس الخاصة بالشارع.

وحرص المحافظ على تفقد أعمال توسعة شارعي الشعب والثلاثيني بحي العمرانية، موجهًا بإزالة أي معوقات بشارع ترعة الزمر لفتح الشارع للمارة تزامناً مع الأعمال الجاري تنفيذها بمحور الزمر، موجهًا بإزالة أحد مواقف الميكروباص العشوائية بشارع اليابان بحي العمرانية ورفع السيارات المتهالكة من الشارع.​