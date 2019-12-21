محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الميلادي الجديد 2020، وتزامنًا مع ذلك يهتم المصريون دائمًا بعدد أيام الإجازات في كل عام.
ويقدم "الخليج 365" تقريرًا بعدد أيام الإجازات الرسمية في المواسم والأعياد والاحتفالات، بعيدًا عن الإجازات الأسبوعية الاعتيادية، والتي تعد إجازات مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، على النحو التالي:
- 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.
- 25 يناير: ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.
- 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
- 30 أبريل: عيد العمال بدلًا من الجمعة أول مايو.
- 4 مايو: شم النسيم.
- (24 - 25 - 26) مايو: عيد الفطر المبارك، (فلكيًا والتي قد تتغير بعد استطلاع دار الإفتاء لهلال الشهر الهجري)ز
- 30 يونيو عيد ثورة 30 يونيو.
- 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليه 1952.
- "30 يوليو: وقفة عرفات: (فلكيًا والتي قد تتغير بعد استطلاع دار الإفتاء لهلال الشهر الهجري).
- (31 يوليو - 1 و2 و3 أغسطس): عيد الأضحى المبارك، وللقطاع الخاص 3 أيام فقط. (فلكيًا والتي قد تتغير بعد استطلاع دار الإفتاء لهلال الشهر الهجري).
- 20 أغسطس: رأس السنة الهجرية.
- 6 أكتوبر: ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.
- 29 أكتوبر: ذكرى المولد النبوي الشريف. (فلكيًا والتي قد تتغير بعد استطلاع دار الإفتاء لهلال الشهر الهجري).
أعياد ومناسبات لا تتعطل فيها المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص:
- 19 مارس: عيد تحرير طابا.
- 21 مارس: عيد الأم.
- 18 يونيو: عيد الجلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر 18 يومًا للحكومة و17 للقطاع الخاص.. ننشر الإجازات الرسمية في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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