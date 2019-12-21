أخبار مصر | موعد مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع اليوم

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يلعب مان سيتي ضد ليستر سيتي اليوم السبت 21/12/2019 على ملعب "الاتحاد" ضمن مبارايات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ظروف مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي

وتأتي مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي، المقرر لها اليوم، في ظروف استثنائية، يمر بها "السيتيزن" بقيادة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، والذي ابتعد عن الصدارة بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

أهمية لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي

ويحتاج بيب جوارديولا، إلى تحقيق الفوز في مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي، من أجل العودة للمنافسة، والاقتراب من الريدز، الذي يقترب من الحصول على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب 29 عاماً.

الترتيب قبل مواجهة مان سيتي ضد ليستر سيتي

مان سيتي ضد ليستر سيتي.. يدخل مانشستر سيتي المباراة برصيد 34 نقطة، وضعته في المرتبة الثالثة من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بينما يتصدر ليفربول، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح الترتيب، في حين يأتي بالوصافة ليستر سيتي برصيد 39 نقطة.

موعد مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي

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تُلعب مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي اليوم السبت 21/12/2019، في تمام الساعة الـ8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الـ7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي والمعلق

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، المالكلة الحصرية لحقوق البث، عن إذاعة مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي عبر فضائية "بي إن سبورتس إتش دي 2"، ويعلق على المباراة عصام الشوالي.

تشكيل جوارديولا لمواجهة مان سيتي ضد ليستر سيتي

- إيدرسون موراييش في حراسة المرمى

خط الدفاع : أوتاميندي، فيرناندينيو، ميندي وكايل ووكر.

وبالوسط : جوندوجان، رودريجو، فودين، دي بروين وستيرلينج.

وفي الهجوم : جابرييل جيسوس.