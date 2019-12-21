أخبار مصر | وزير القوى العاملة: المشروعات القومية خفضت البطالة لـ7.8%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: المشروعات القومية خفضت البطالة لـ7.8% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، محطة جديدة من فعاليات ندوة "مبادرة مصر أمانة بين إيديك"، التي تعقد بالقاعة الكبرى للمركز الثقافي بمدينة بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وذلك من خلال برنامجين متتاليين لمدة أسبوع كل برنامج يستمر لمدة 3 أيام.

وأعلن وزير القوي العاملة، أن الندوة يشارك فيها 708 من ممثلي الشركاء الاجتماعيين في 106 شركات، يشترك في البرنامج الأول 354 "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" في 53 شركة كثيفة العمالة بقطاعات مختلفة ، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأشار وزير القوي العاملة في مؤتمر صحفي عقب إطلاق المبادرة ، إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية، من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة"، وتعريفهم بقانون العمل والقوانين ذات الصلة والدستور المصري، وأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فضلا عن توعيتهم بالمخاطر والمشكلات التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج بهدف الارتقاء بالاستثمار البشري والمادي معًا في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف "سعفان"، أن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت، مشيرًا إلى أنها تأتىي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وأكد الوزير، على ضرورة تكاتف كل فئات المجتمع للنهوض بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تكرس كامل جهودها من أجل خلق فرص عمل لائقة للشباب الباحث عن عمل، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا.

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وشدد سعفان، على أن المشروعات القومية العملاقة التي تقيمها الدولة المصرية، فضلا عن ملتقيات التوظيف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تنظمها الوزارة تسهم جميعها في تقليل نسب البطالة بين الشباب التي وصلت نسبتها في الربع الثالث من عام 2019 إلى 7.8% من إجمالي قوة العمل، وذلك بعد أن كانت 13.4% في الربع الأول من عام 2014.

وأكد وزير القوى العاملة، أهمية دور عمال مصر في تحقيق الإنجازات للبلاد، وتقدير القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم باعتبارهم طرفًا رئيسيًا في التنمية، ودورهم المهم في هذه المرحل الحرجة التي نمر بها، مشيرًا إلى أن مصر تواجه مؤامرات ومخططات من الداخل والخارج لتخريب البلاد.

وكان الوزير قد قدم الوزير في بداية الندوة التهنئة للمحافظ ولشعب بورسعيد بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدا سعادته بتواجده وسط شعب بورسعيد الباسل الذين استطاع الدفاع عن أرض مصر في عام 1956 .

وقدم المحافظ الشكر للوزير على زياراته المتكررة لبورسعيد، ما يدل على حرصه على تحقيق علاقات متوازنة بين طرفي العمل والإنتاج، واهتمامه بالعنصر الرئيسي بالإنتاج وهو العامل المصري العظيم الذي نكن له كل الاحترام والدعم، مشيراً إلى تزامن افتتاح المبادرة مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد في ذكرى دفاع شعب بورسعيد عن بلاهم عام 1956 في ملحمة سجلت من نور في تاريخ البطولات المصرية.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تسهم في تحقيق التوازن في العملية الإنتاجية، مؤكدا أن مصر تسير في خطتها نحو التنمية المستدامة بفضل عمالها وجيشها ورجال الشرطة.