أخبار مصر | محافظ بورسعيد: الشعب المصري ينقصه فقط الفرحة بالإنجازات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ بورسعيد: الشعب المصري ينقصه فقط الفرحة بالإنجازات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن بورسعيد هي المحافظة الأعلى دخلا، وهذا نتيجة لما شهدته الدولة من تقدم صناعي وإنجازات عظيمة.

وأوضح "الغضبان"، خلال كلمته في لقاء صحفي، أن بورسعيد هي المحافظة الأصغر في مصر، وتعدادها أقل من مليون نسمة، ونحن الأعلى دخلا لتوفر فرص العمل والجهد والإنتاج.

وأشار المحافظ، إلى أن الشعب المصري ينقصه فقط الفرحة بالإنجازات التي تمت على أرض الواقع.

وأوضح، أن بورسعيد تصدر بنسبة 42% من الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى أن سوق السمك المُصدر الرئيسي لأوروبا وأمريكا، كما نمتلك 58 مصنعا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصدر منتجاتها للدول العربية، مؤكدًا أن "الشباب لما بياخد فرصة بيشتغل".

