أخبار مصر | وزيرة الصحة تستجيب لمطالب المرضى بمستشفى أبو رديس بجنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تستجيب لمطالب المرضى بمستشفى أبو رديس بجنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمستشفى أبو رديس، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقًا للمواعيد المحددة، لافتًا إلى أنها شددت على مراعاة معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما راجعت الرسومات الهندسية المعتمدة طبقًا لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.

وقال إن وزيرة الصحة والسكان أكدت على الاستغلال الأمثل لإمكانيات المستشفى، حيث يشمل المستشفى 46 سريرًا، وغرفتي عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوي، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تخزيني، و8 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.

وتابع مستشار وزيرة الصحة والسكان أن الوزيرة حرصت خلال تفقد أقسام المستشفى على الاستماع لمطالب المرضى ووجهت على الفور بالاستجابة لمطالبهم.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي.