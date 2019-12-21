أخبار مصر | الليلة.. برنامج 'مصر النهاردة' يستعرض توصيات منتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. برنامج 'مصر النهاردة' يستعرض توصيات منتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والسفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية السابق.

وتناقش الحلقة تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا، وخاصة عملية تحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية، والمشهد العسكرى الراهن، وموقف القيادة العامة في ليبيا، والأطراف الدولية من التدخل التركي في ليبيا.

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كما تقدم الحلقة في فقرتها الثانية، قراءة تحليلية في توصيات منتدى شباب العالم، والتي تأتي في وطار تأكيد الدولة المصرية المستمر على ضرورة وجود مواجهة أممية ودولية لمحاربة الإرهاب، ونبذ العنف والكراهية والتعايش السلمي والتنمية.

وتستضيف الفقرة عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصطفى جبريل عضو تنسقيقة شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.