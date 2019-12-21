أخبار مصر | "لسان عربي مبين".. ندوة في متحف النسيج الاثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لسان عربي مبين".. ندوة في متحف النسيج الاثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف النسيج المصري في شارع المعز لدين الله الفاطمي ندوة بعنوان "لسان عربي مبين" صباح يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وقال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج، إن الندوة تضم سلسة من المحاضرات يلقيها، نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والفنانين المهتمين باللغة العربية والخط العربي، عن الخطوط المستخدمة في المصاحف والتحف المنقولة مثل النسيج وغيره، وكذلك المباني الأثرية الثابتة، كما تتناول فن الخط العربي كاتجاه فني معاصر.

وأضاف أبو اليزيد، أنه على هامش الندوة ينظم المتحف جولات خاصة للزوار لتعرفهم مراحل تطور فن الخط العربى على النسيج، بالإضافة إلى ورشة عمل فنية تعليمية للأطفال عن مهارات الخط العربي وجمالياته المختلفة.