أخبار مصر | "التعليم" تحظر لقاءات الأحزاب والبرلمانيين داخل المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تحظر لقاءات الأحزاب والبرلمانيين داخل المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة استقبلت بعض الشكاوى بشأن استغلال المدارس في الدعايا الانتخابية من بعض الأحزاب السياسية وبعض نواب البرلمان.



وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن بناء عليه أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي فاكس هام وعاجل وتم تعميمه على مديريات التربية والتعليم على مستوى جمهورية مصر العربية تحظر فيه استغلال المدارس.



حيث حظرت الوزارة خلال الفاكس إقامة أي ندوات أو لقاءات خاصة بالأحزاب أو أعضاء البرلمان داخل المنشآت التعليمية.



وحظرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا عقد مجالس الصلح أو غيرها من اللقاءات الجماهيرية داخل المدارس.

