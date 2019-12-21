أخبار مصر | وزير القوى العاملة: نجاحنا يثير استفزاز أعدائنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: نجاحنا يثير استفزاز أعدائنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن دولتنا تتعرض لمؤامرات واستهدافات عند تنفيذ أي مبادرة في المحافظات ويتم التخطيط لعمل إرهابي لإيقافها، مضيفًا نجاحنا يثير استفزاز أعدائنا.

جاء ذلك خلال اطلاق مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" وذلك من خلال برنامجين متتاليين كل واحد يستمر لمدة 3 أيام، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية، من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وتابع "سعفان": مصر مستهدفة من أعداء الشر بسبب التقدم والخطوات الإيجابية التي نسير نحوها، وهناك من يحاولون إيقاف مسيرة التنمية، ولذلك يجب علينا أن نكون مسئولين وملتزمين جميعًا بحماية البلاد، مؤكدًا أن مصر ميراث لكل جيل.

واستطرد وزير القوى العاملة قائلًا: خلال السنوات قليلة القادمة سنرى مصر في صفوف الدول المتقدمة، بالإصرار والعمل الجاد، لذلك أطلقنا مبادرة مصر أمانة بين إيديك.