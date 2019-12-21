أخبار مصر | محافظ بورسعيد: يكفينا الفخر بأن دولتنا تعمر وتحارب الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ بورسعيد: يكفينا الفخر بأن دولتنا تعمر وتحارب الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن زيارة وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعد الزيارة السابعة، وهو على اهتمام والوزير بالعملية الإنتاجية والعامل المصري والمصانع.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" وذلك من خلال برنامجين متتاليين كل واحد يستمر لمدة 3 أيام، تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية، من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية.

وأوضح الغضبان، أن هذه الأيام المحافظة تحتفل بعيدها القومي حينما حمى الشعب الباسل مصر ووقف عمال البحر في حرب ٥٦ الحماية الوطن، ولفت إلى أن بورسعيد في عام ٢٠١٥ تم تكليفنا فيها ٤ تكليفات رئاسية، اليوم نحصد العمل.

وتابع: "مع نهاية ٤ سنوات، لدينا أكبر ميناء محوري وتم تصدير أول شحنة من شرق بورسعيد، من أسبوعين، ولدينا منطقة حرة على مساحة ٦ مليون متر، والكيان الروسي بها، وسيلحقه الكيان الصيني، والمنطقة اللوجيستية"، مؤكدا أنها تم تنفيذها بشركات مصرية بإشراف مصري.

واختتم المحافظ بالقول: "مصر أمانة.. والعامل المصري الذي يمتلك ثقافة العمل الالتزام بالمواعيد، هو صومعة البناء الأخلاقي، يكفينا الفخر بأن دولتنا تعمر وتحارب الإرهاب".