أخبار مصر | "الأطباء" تُصدر توصياتها بخصوص الامتحان الموحد.. وترسلها للجهات المختصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تُصدر توصياتها بخصوص الامتحان الموحد.. وترسلها للجهات المختصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بعد الاطلاع على القانون رقم 153 لسنة 2019 الصادر من مجلس النواب، وبعد النظر في توصيات ورشة العمل التي حضرها بعض أعضاء مجلس النقابة وممثلي النقابات الفرعية وبعض أعضاء مجلس النواب ولفيف من الأطباء المهتمين بقوانين ممارسة المهنة:
فقد قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-2-2019 إصدار بعض التوصيات وإرسالها لجميع الجهات المختصة، وهى كالتالي:
حيث إن هدف المشرع من وضع هذا البند بتعديلات قانون مزاولة المهنة قد جاء بهدف تقييم خريجي كليات الطب للتأكد من أن الخريج لديه المعلومات الإكلينيكية الأساسية التي تجعل منه طبيب آمن قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة، بالتالى فإن نقابة الأطباء توصى بالآتي:
1- ضرورة وضع بروتوكول ملزم وتحت المراقبة ليضمن التدريب الحقيقى وفقا للمعايير العلمية أثناء سنة الإمتياز.
2- في حالة إجراء إمتحان موحد يجب أن يكون إمتحان واحد فقط، على أن يكون تحريري فقط.
3- يتم مراعاة أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية فقط.
4- يتم السماح بالتقدم للامتحان لأول مرة خلال الربع الأخير من فترة الامتياز (التدريب) المقررة وما بعدها، وفى حالة عدم اجتياز الامتحان يتم السماح للطبيب بالتقدم للإمتحانات التالية المقررة بدون حد أقصى.
5- تكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب فقط دون إحتساب درجات.
6- يتم تنظيم الامتحان كل ثلاثة شهور، ويفضل أن يكون بنظام الامتحان عن بعد.
7- يتم إعداد بنك أسئلة للتدريب عليه، والتمشي بموجبه في إعداد الامتحانات.
8- يكون التقدم للامتحان مجانا بدون أي رسوم في أول مرتين امتحان لكل طبيب مصري حاصل على البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية.
ملاحظات هامة:
1- إذا كانت هناك رؤية للبعض بضرورة وضع درجات للامتحان الموحد حتى يتم تحرى العدالة عند توزيع الوظائف بوزارة الصحة نظرا لإختلاف مستوى مجاميع التخرج من جامعة لأخرى، فإن النقابة ترى أن هذه العدالة يمكن تحقيقها بتوحيد الامتحانات الدراسية نفسها بجميع كليات الطب.
2- لا يجوز أن يكون اجتياز هذا الإمتحان مبررا لفتح الباب لعمل الأطباء الأجانب بمصر، إلا في الحدود التي تسمح بها قوانين مزاولة مهنة الطب بمصر، وفي حالات الضرورة القصوى فقط.