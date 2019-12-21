أخبار مصر | "الأطباء" تُصدر توصياتها بخصوص الامتحان الموحد.. وترسلها للجهات المختصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تُصدر توصياتها بخصوص الامتحان الموحد.. وترسلها للجهات المختصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نقابة الأطباء اليوم السبت، بيانا رسميا يتضمن توصيات مجلس النقابة بخصوص الامتحان القومي الموحد لخريجي الطب، والذي صدر به قانون رقم 153 لسنة 2019 من مجلس النواب وذلك قبل منح ترخيص مزوالة المهنة، على أن يتم تطبيقه على خريجي ديسمبر 2019، وجاء فيه:

بعد الاطلاع على القانون رقم 153 لسنة 2019 الصادر من مجلس النواب، وبعد النظر في توصيات ورشة العمل التي حضرها بعض أعضاء مجلس النقابة وممثلي النقابات الفرعية وبعض أعضاء مجلس النواب ولفيف من الأطباء المهتمين بقوانين ممارسة المهنة:

فقد قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-2-2019 إصدار بعض التوصيات وإرسالها لجميع الجهات المختصة، وهى كالتالي:

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