أخبار مصر | "قوى عاملة بورسعيد": سنعمل على نجاح "مصر أمانة بين إيديكم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوى عاملة بورسعيد": سنعمل على نجاح "مصر أمانة بين إيديكم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السيد السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، إننا اليوم نحتفل بالعيد القومي للمحافظة، والذي يأتي تزامنا مع مرور ١٥٠ عاما على إنشاء قناة السويس.

وأضاف "السنجابي"، أننا "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهداف مبادرة "مصر أمانة بين إيديكم" وتحقيق التوازن في العملية الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وتابع: سنعمل على نجاح المبادرة من خلال تحقيق أهدافها وتوعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي، وتحقيق استراتيجية وزارة القوى العاملة التي اهدف إلى حماية العاملين.

وجاء ذلك خلال إطلاق مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" وذلك من خلال برنامجين متتاليين كل واحد يستمر لمدة 3 أيام، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية، من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

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بدأت فعاليات المبادرة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة عدد من آيات القرآن الكريم.

ومن المقرر أن يقوم وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بتوزيع 556 شهادة "أمان" علي العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، فضلا عن توزيع 56 عقد عمل لمتحدي الإعاقة.

كما يشهد توقيع 14 اتفاقية عمل جماعية بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بالمحافظة ، فضلا عن توزيع شهادات تخرج 19 متدربا من دورة التدريب في مجال البترول تنفيذ للبروتوكول الموقع بين المديرية والشركة الفرعونية للبترول في أغسطس الماضي.