أخبار مصر | محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، استعدادا لافتتاح فعاليات مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، التي تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بمناسبة احتفالات بورسعيد بعيدها القومي.

ومن المقرر، أن يقوم الوزير والمحافظ بمنح شهادات "أمان" لعدد من العمالية غير المنتظمة، المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وتسليم عددا من عقود العمل لمتحدي الإعاقة.

كما يقومان بتسليم شهادات تخرج 19 متدربا من دورة التدريب في مجال البترول تنفيذ للبروتوكول الموقع بين المديرية والشركة الفرعونية للبترول، وذلك بحضور السيد السنجابي، مدير عام المديرية.