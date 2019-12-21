مصر | في لفتة إنسانية.. أمن الجيزة ينقل مريضا لأحد المستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. أمن الجيزة ينقل مريضا لأحد المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة من مواطن بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، طلب نقله إلى أحد المستشفيات لسوء حالته الصحية، وعدم قدرته على الحركة.

وعلى الفور تم توجيه مأمورية إلى محل إقامة المذكور صحبة سيارة إسعاف، وتم نقله إلى أحد المستشفيات وعمل الفحوصات اللازمة وتلقى الرعاية الطبية وصرف العلاج اللازم له.



ومن جانبه توجه المواطن المذكور بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل الفوري وسرعة الاستجابه للبلاغ ونقله للمستشفى.

