مصر | حركة المرور أعلى كوبري غمرة والتحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة المرور أعلى كوبري غمرة والتحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، من صباح اليوم، السبت، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وشهد كوبرى غمرة سيولة مرورية فى الاتجاهين، كما شهدت منطقة التحرير سيولة مرورية مع تواجد رجال المرور.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.