مصر | بـ"حيلة شيطانية".. مسجل وصديقه ينصبان على تاجر بمنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"حيلة شيطانية".. مسجل وصديقه ينصبان على تاجر بمنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (تاجر مواد غذائية) بسابقة تعرفه على شخصين حال تواجده بإحدى المصالح الحكومية لاستخراج أوراق رسمية، ادعى أحدهما بأنه رجل شرطة وأوهماه بقدرتهما على تسهيل حصوله على قرض من أحد البنوك وإلحاق نجله بالمدرسة الثانوية الجوية مقابل تحصلهما على نسبة مالية واستوليا منه على (مبلغ 12،200 جنيه) على فترات، وكذا أوراق عبارة عن (سجل تجاري وضريبي، صور شهادات ميلاد له ولنجله) واتهمهما بالنصب عليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتم تحديد مرتكبيها "أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في 27 حكم جزئي "تبديد" - مقيمان بدائرة القسم".



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار بقصد النصب عليه والتحصل منه على مبالغ مالية.



وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ 10،500 جنيه من متحصلات الواقعة)، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

