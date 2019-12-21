مصر | حقيقة انقلاب أتوبيس طلاب بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة انقلاب أتوبيس طلاب بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر أمنى مسئول، صحة ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي بشأن حادث انقلاب أتوبيس وإصابة 6 طلاب بالمقطم.

أكدت مصادر أن المتابعة الأمنية رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأحد المواقع الإخبارية يوم 19 ديسمبر تحت عنوان حادث انقلاب أتوبيس مدرسة فى المقطم وإصابة طلاب، والمتضمن إصابة 6 طلاب نتيجة إرتطامهم ببعضهم داخل الأتوبيس بسبب سير قائده بسرعة زائدة بمنطقة مساكن الـ70 فدانا بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات بشأن الواقعة، وتبين وجود بلاغ بتاريخ 31/ 11 /2019 بوقوع مصادمة ومصابين بذات المنطقة، كما تبين أنه إصطدام لسيارتين ببعضهما بسبب تخطى إحدى السيارتين للجزيرة الوسطى بمنطقة مساكن الـ 70 فدان بدائرة القسم لاختلال عجلة القيادة، ونتج عن ذلك إصابة قائديهما ومستقليهما.