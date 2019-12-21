مصر | ضبط عصابة سرقة دراجات بشيراتون

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بمنطقة شيراتون بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، سبق إتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه") وبحوزته سلاح أبيض " كتر " حال استقلاله دراجة نارية.

وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها أثناء توقفها أسفل أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك "، وأضاف بقيامه بإرتكاب عدد 7 حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط 3 دراجات نارية بمكان إخفائهم وأضاف بتصرفه فى باقى الدراجات المستولى عليها بالبيع لأحد الأشخاص "محدد وجارى ضبطه"، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.