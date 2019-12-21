مصر | بـ"كيلو فودو".. سقوط تاجر مخدرات بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كيلو فودو".. سقوط تاجر مخدرات بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم "سلاح") حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1،035 كيلو جرام- مبلغ مالي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

