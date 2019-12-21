مصر | بـ"كيلو فودو".. سقوط تاجر مخدرات بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كيلو فودو".. سقوط تاجر مخدرات بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم "سلاح") حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1،035 كيلو جرام- مبلغ مالي).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.