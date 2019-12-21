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مصر | بـ"كيلو فودو".. سقوط تاجر مخدرات بالبساتين

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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم "سلاح") حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1،035 كيلو جرام- مبلغ مالي).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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