مصر | شكوى لمحاكمة عاجلة لـ"آمنة نصير" لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكوى لمحاكمة عاجلة لـ"آمنة نصير" لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أيمن محفوظ المحامي شكوى رسمية للمجلس النواب ضد د. آمنة نصير عضو مجلس النواب لصدور تصريحات منها بإجازتها زواج المسلمة من اليهودي والمسيحي بادعائها بعدم وجود نص تشريعي يمنع ذلك وإن كان حديثها على المسيحي فقط قد يكون مقبول ولكن لعلها لم تقرأ قوله تعالي لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا"، فكيف يستقيم الزواج مع العدواة والبغض.

وأضاف محفوظ قائلا إنه فضلا عن مهاجمة المؤسسة الدينية بشأن تصريحاتها بشأن الأزهر والتي اتهمت فيها الأزهر بأنه يعاني من الترهل وأن التطوير فيه مجرد حبر على ورق، وكليات الأزهر تقل عن مستوى نظائرها من الجامعات الأخرى وقد تعدت تلك التصريحات النقد الموضوعي إلى التقليل من شان الأزهر.

وتابع أن طعنها في رمز ديني إسلامي وهو النقاب ونسبته إلى اليهود وكأنها تعلي من الإيمان اليهودي، مؤكدا أنه ليس في موضع الفتوى أو أهلا لها إلا أنني لا أريد أن يحيد نواب البرلمان عن الدور الذي انتخبناهم من أجله.

وطالب محفوظ، في ختام شكواه التي حملت رقم 16367 علي الموقع الإلكتروني للمجلس بالمطالبة بتوقيع جزاءات المسئولية التأديبية للنواب طبقا للقانون المجلس رقم 1 لسنة 2016 ولائحته الداخلية للمجلس لأنه لا يُسأل النائب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله بالبرلمان ويسأل عن غيرها.



وأوضح، أنه يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة أو ثوابتها مثلما طعنت في المؤسسة الدينية فالعقوبات تبدأ من اللوم وحتى الحرمان من الاشتراك في وفود أو أعمال المجلس لمدة يحددها مجلس النواب.