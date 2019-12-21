مصر | حقيقة انقلاب أتوبيس مدرسة وإصابة طلاب بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة انقلاب أتوبيس مدرسة وإصابة طلاب بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على خلفية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأحد المواقع الإخبارية يوم 19 الجاري تحت عنوان "عاجل: تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدرسة في المقطم وإصابة طلاب" والمتضمن إصابة عدد (6) طلاب نتيجة ارتطامهم ببعضهم داخل الأتوبيس بسبب سير قائده بسرعة زائدة بمنطقة مساكن الـ70 فدان بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، فبالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات بشأن الواقعة.

وتبين وجود بلاغ بتاريخ 31 / 11 / 2019 بوقوع مصادمة ومصابين بذات المنطقة، وتبين بأنه اصطدام لسيارتين ببعضهما بسبب تخطي إحدى السيارتين للجزيرة الوسطى بمنطقة مساكن الـ70 فدان بدائرة القسم لاختلال عجلة القيادة، ونتج عن ذلك إصابة قائديهما ومستقليهما.

ويتضح مما سبق عدم صحة ما تم تداوله بشأن وقوع حادث لأحد أتوبيسات المدارس ، وعدم وجود أي بلاغ متعلق بالواقعة المتداولة.